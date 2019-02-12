Верховний Суд остаточно визнав догану заступника Луценка



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За даними ЗМІ, Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення

У скасуванні догани, винесеної заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку, було відмовлено

Велика Палата Верховного Суду задовільнила апеляційну скаргу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на рішення Касаційного адміністративного суду про скасування догани, винесеної заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку.

Про це 12 лютого повідомляє Bihus.Info.

«Скаргу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів задовільнити. Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26 квітня 2018 року скасувати. Постановити нове судове рішення про відмову в задоволенні позову», - таке рішення озвучили у Верховному Суді.

Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що в листопаді 2017 року Юрій Столярчук отримав догану від КДКП за незаконне закриття кримінального провадження. У квітні минулого року заступник генерального прокурора оскаржив догану в суді. Юрій Луценко дотепер не застосував дисциплінарне стягнення, посилаючись на «скасування догани судом».

Зазначалося, що Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення.