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    Верховний Суд остаточно визнав догану заступника Луценка

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    <p>За даними ЗМІ, Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення</p> - Верховний Суд остаточно визнав догану заступника Луценка

    За даними ЗМІ, Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення

    У скасуванні догани, винесеної заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку, було відмовлено

    Велика Палата Верховного Суду задовільнила апеляційну скаргу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на рішення Касаційного адміністративного суду про скасування догани, винесеної заступнику генпрокурора Юрію Столярчуку.

    Про це 12 лютого повідомляє Bihus.Info.

    «Скаргу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів задовільнити. Рішення Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26 квітня 2018 року скасувати. Постановити нове судове рішення про відмову в задоволенні позову», - таке рішення озвучили у Верховному Суді.

    Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомляли, що в листопаді 2017 року Юрій Столярчук отримав догану від КДКП за незаконне закриття кримінального провадження. У квітні минулого року заступник генерального прокурора оскаржив догану в суді. Юрій Луценко дотепер не застосував дисциплінарне стягнення, посилаючись на «скасування догани судом».

    Зазначалося, що Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення.

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