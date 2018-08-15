Луценко замість догани преміює свого заступника - ЗМІ



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Наступного місяця після рішення комісії Столярчук отримав премію у розмірі 45 тисяч гривень

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вже 9-й місяць не підписує наказ про застосування стягнення - догани, яку його заступник Юрій Столярчук отримав від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за незаконне виведення зі справи Пшонки підозрюваної у земельному рейдерстві. Натомість продовжує преміювати Столярчука щомісяця.

Про це йдеться в сюжеті Наталії Касяненко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Зазначається, що Столярчук - єдиний з прокурорів ГПУ, до якого Луценко вирішив не застосовувати стягнення. Незважаючи на рішення дисциплінарної комісії, генпрокурор вважає дії свого заступника цілком законними.

«Коли приймати рішення і кому виплачувати, залиште це мені, призначеному президентом і Верховною Радою на посаду генпрокурора. І я в даному випадку буду приймати рішення самостійно», - так Луценко обґрунтовує свою бездіяльність щодо догани Столярчуку.

За Законом «Про прокуратуру» генпрокурор мав би підписати наказ про стягнення на підставі рішення КДКП.

Також прокурора, який отримав догану, мають позбавити заохочень як мінімум на місяць. Столярчук навпаки - наступного місяця після рішення комісії отримав премію у розмірі 45 тисяч гривень. І далі продовжує заохочуватися скромніше.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2017 року заступник Луценка отримав догану від дисциплінарної комісії за втручання у службову діяльність прокурора Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ. Не будучи процесуальним керівником у кримінальному провадженні та не входячи у групу прокурорів, він закрив справу Пшонки у частині підозрюваної Оксани Валешинської, яка юридично забезпечила відчуження спірних паїв однієї з агрофірм на користь своєї компанії.

Напередодні закриття Столярчуком провадження сама підозрювана, перебуваючи в розшуку, кілька разів відвідувала його в ГПУ, про що свідчать відеозапис і офіційне підтвердження прокуратури.