Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Вовка

Касаційна інстанція залишила в силі виправдувальний вирок Сергію Вовку

Верховний Суд України 8 квітня залишив у силі рішення апеляційного суду, яким скандально відомий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк визнаний невинним у винесенні завідомо неправосудних рішень.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Юрій Сухов.

«Минуло ні багато, ні мало 6 років і 4 місяці. Рівно стільки знадобилося для того, щоб домогтися виправдувального вироку у кримінальному провадженні щодо судді Печерського районного суду Києва Вовка Сергія Володимировича… Вчора в раніше гучній кримінальній справі Верховним Судом поставлена жирна крапка. Результат – виправдувальний вирок, залишений в силі апеляційною і тепер касаційною інстанцією», – написав він.

Суддя Печерського суду Сергій Вовк відомий, зокрема, тим, що у 2012 році засудив Юрія Луценка до чотирьох років ув'язнення за нібито незаконне святкування Дня міліції.

Крім того, цей суддя дозволив колишньому заступнику голови Адміністрації президента Віктора Януковича Андрію Портнову стягнути з держави 7 млн грн за шкоду репутації.

У грудні 2019 року Сергій Вовк ухвалив рішення про запобіжні заходи підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета, відправивши Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко у СІЗО, Яну Дугар – під домашній арешт.

Як відомо, скандальні судді режиму Януковича, які після Революції Гідності були люстровані, після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, поновилися на посадах.

Сергій Вовк отримав підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень. У січні 2020 року Вовка повністю виправдали і визнали невинуватим. У липні це рішення підтвердила апеляційна інстанція.

«Очистившись» від усіх пред’явлених звинувачень, суддя Сергій Вовк став знову виносити рішення у резонансних справах: від арешту фігурантів кримінальної справи про вбивство Шеремета до стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім’ї Суркісів.