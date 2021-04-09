Верховний Суд повністю виправдав скандального суддю Вовка
Касаційна інстанція залишила в силі виправдувальний вирок Сергію Вовку
Верховний Суд України 8 квітня залишив у силі рішення апеляційного суду, яким скандально відомий суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк визнаний невинним у винесенні завідомо неправосудних рішень.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Юрій Сухов.
«Минуло ні багато, ні мало 6 років і 4 місяці. Рівно стільки знадобилося для того, щоб домогтися виправдувального вироку у кримінальному провадженні щодо судді Печерського районного суду Києва Вовка Сергія Володимировича… Вчора в раніше гучній кримінальній справі Верховним Судом поставлена жирна крапка. Результат – виправдувальний вирок, залишений в силі апеляційною і тепер касаційною інстанцією», – написав він.
Як відомо, скандальні судді режиму Януковича, які після Революції Гідності були люстровані, після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, поновилися на посадах.
Сергій Вовк отримав підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень. У січні 2020 року Вовка повністю виправдали і визнали невинуватим. У липні це рішення підтвердила апеляційна інстанція.
«Очистившись» від усіх пред’явлених звинувачень, суддя Сергій Вовк став знову виносити рішення у резонансних справах: від арешту фігурантів кримінальної справи про вбивство Шеремета до стягнення з державного ПриватБанку 10 млрд грн на користь сім’ї Суркісів.