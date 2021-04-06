Печерський суд незаконно заблокував «Главком» та низку інших сайтів – МВС

У міністерстві визнали незаконність блокування ЗМІ судовим рішенням

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Печерський районний суд Києва не мав права починати розгляд клопотання про блокування в Україні інтернет-видань «Главком», «Апостроф» і «Голос», а винесене судом рішення є неналежним. МВС направило відповідного листа на ім'я голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації Олександра Животовского.

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Нагадаємо, що саме НКРЗІ і винесла рішення про блокування низки сайтів в Україні, які нібито порушили честь і гідність одного чиновника.

Як відомо, суд 18 лютого 2021 за клопотанням адвоката Марини Мкртичової в інтересах Павла Барбула наклав арешт на доменні імена дванадцяти веб-ресурсів і зобов'язав національних операторів телекомунікацій закрити до них доступ користувачів мережі Інтернет на території України.

Вже 10 березня слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції кримінальне провадження було закрито у зв'язку з відсутністю у діянні складу кримінального злочину.

21 березня 2021 у зв'язку з закриттям зазначеного кримінального провадження Печерським управлінням поліції направлено листа до НКРЗІ з проханням припинити виконання будь-яких рішень слідчого, прокурора та слідчого судді, прийнятих в рамках кримінального провадження, які надходили в Національну комісію.

У листі МВС також йдеться про те, що підозрюваний або представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування або суду.

У листі МВС сказано, що «аргументація адвоката щодо поширення неправдивої інформації на інтернет-ресурсах не є предметом правових відносин кримінального процесуального права. «Громадянин Барбул не є цивільним позивачем, а отже, не мав права подавати таке клопотання до суду, а суд, відповідно, не мав права починати розгляд поданого адвокатом клопотання, а винесене ним рішення є неналежним», – підкреслили в МВС.

Як відомо, зокрема «Ланет» заблокував низку проукраїнських інформаційних інтернет-порталів через сумнівне судове рішення Печерського суду, яке потім втратило свою силу через закриття справи. У цьому списку опинився і «Главком».

Суддя Печерського суду Тетянаа Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

Зазначимо, що старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський ухвалив рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Проте деякі провайдери вже кинулися виконувати сумнівну ухвалу суду. Йдеться зокрема про мобільний оператор «Лайфселл», інтернет-провайдери Triolan і «Інформаційні технології» тощо.

Інформаційне агентство «Главком» звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ».



