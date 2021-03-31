Відомий журналіст закликав припинити блокування «Главкома»

Кримінальну справу проти «Главком» закрили в зв'язку з відсутністю складу правопорушення

Заслужений журналіст України Олег Вергеліс закликав інтернет-провайдерів припинити блокування «Главкома», яке відбувається попри закриття кримінального провадження за відсутністю складу злочину.

«Останнім часом «Ланет» заблокував низку проукраїнських інформаційних інтернет-порталів через якесь сумнівне судове рішення легендарного Печерського суду. Я, як журналіст, маю честь працювати з інтернет-платформою «Главком», що відстоює базові державні українські цінності. І тепер не маю змоги заходити, читати і співпрацювати», – написав Вергеліс до редакції видання.

Відомий мистецький оглядач закликав інтернет-провайдерів зберегти принципи свободи слова та преси й терміново вирішити це питання.

Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Тетяна Ільєва ухвалила рішення накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності видання «Главком». Суд постановив блокувати роботу видання всім інтернет-провайдерам і мобільним операторам на території України.

Суддя Ільєва ухвалила таке рішення за клопотанням представника колишнього керівника «Спецтехноекспорту» Павла Барбула. Він намагається заблокувати роботу низки інформаційних видань, які висвітлювали його діяльність.

Зазначимо, що старший слідчий Печерського управління поліції Василь Поплавський ухвалив рішення про закриття кримінальної справи в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Проте деякі провайдери вже кинулися виконувати сумнівну ухвалу суду. Йдеться зокрема про мобільний оператор «Лайфселл», інтернет-провайдери Triolan і «Інформаційні технології» тощо.

Інформаційне агентство «Главком» звертається до всіх зазначених вище операторів з вимогою розблокувати сайт https://glavcom.ua/ і припинити перешкоджанню журналістської діяльності нашої редакції та інших ЗМІ».