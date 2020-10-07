Вибори в США: Байден максимально збільшив відрив від Трампа



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Байден максимально збільшив відрив від Трампа Фото: Carlos Barria; Jonathan Ernst / Reuters

За останніми даними, за Байдена готові проголосувати 57 % американців, у той час як за американського лідера - 41 %

Кандидат в президенти США Джо Байден збільшив відрив від чинного глави держави Дональда Трампа до 16 процентних пунктів.

Про це свідчать результати опитування CNN.

Показники претендента на керівну посаду від Демократичної партії виявилися максимальними за весь час його протистояння з Трампом. За останніми даними, за Байдена готові проголосувати 57 % американців, у той час як за американського лідера - 41 %.

Більшість респондентів віддали перевагу Байдену, ніж Трампу з таких питань, як рівність рас, охорона здоров'я, коронавірус, номінації до Верховного суду і питання злочинності. Також покращився і позитивний рейтинг кандидата-демократа. Позитивна думка про Байдена склалася у 52 % американців, а про Трампа - у 39 %.

При цьому 9 з 10 виборців зізналися, що вже остаточно визначилися з електоральними симпатіями. Вісім відсотків громадян заявили, що можуть передумати на користь Байдена.

Перші дебати Байдена і Трампа пройшли 29 вересня в актовому залі університету «Кейс Вестерн Різерва» в Клівленді, штат Огайо. Другі дебати кандидатів на пост глави американської держави пройдуть в Майамі, штат Флорида, треті - в Нешвіллі, штат Теннессі.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.