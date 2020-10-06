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    Спалах коронавірусу зафіксований у рівненському виші

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    В університеті запевняють, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні - Спалах коронавірусу зафіксований у рівненському виші
    В університеті запевняють, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні

    «У Рівненському державному гуманітарному університеті підтверджено Covid-19 у п’яти викладачів, в однієї студентки, у коменданта та концертмейстера

    У Рівненському державному гуманітарному університеті зафіксовано спалах коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

    «У Рівненському державному гуманітарному університеті підтверджено Covid-19 у п’яти викладачів, в однієї студентки, у коменданта та концертмейстера. Також на коронавірус захворіли викладач музучилища та вихователь гуртожитку», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що всі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні. «Контактні» працівники уже здали ПРЛ-тести. Щодо виявлених випадків захворювання проводиться епідрозслідування.

    Як повідомлялоcя, нині у лікарнях Рівненщини у важкому стані кожен четвертий хворий на Covid-19. Заповненість ліжок хворими на коронавірус у рівненських лікарнях першої хвилі – 62%.

    З початку пандемії у Рівненській області зареєстровано 13 374 випадки захворювання на коронавірус, з них - 177 летальні. Подолали хворобу 10 617 людей, зокрема, за добу одужало 260 жителів області.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 6 жовтня в Україні всього 234584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4520 летальних, 103401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2423031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2149 пацієнтів. 

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