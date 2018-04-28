Вибух авто в Києві: поліція відкрила справу за статтею «умисне вбивство»
- Вчора, 04:31
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В розшук оголошений автомобіль Subaru Legacy
Після загибелі невідомого в результаті вибуху в автомобілі на київській вулиці Драгоманова поліція відкрила кримінальне провадження. Про це у Facebook як повідомила столична поліція.
Стаття, яка фігурує у справі, – «умисне вбивство».
Засновник громадської організації «Київ Інформ» поінформував у Facebook, що на місце подій прибув начальник поліції Києва Андрій Крищенко, «а він просто так не приїжджає».
«В розшук оголошений автомобіль Subaru Legacy, темно-синій, номер АА 1170 ТІ», – написав він.
Вибух в автомобілі Chevrolet стався на київській вулиці Михайла Драгоманова ввечері 27 квітня. За даними поліції, одна людина загинула, ще одна отримала травми. Попередньо встановлено, що в машині під час руху вибухнула граната.