У Києві вибухнуло авто: є загиблий та постраждалий
- 27 Квiтня, 23:18
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Інцидент стався на вулиці Драгоманова 44-А
У Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Інцидент стався на вулиці Драгоманова 44-А. На місце приїхали керівники столичної та районної поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники.
За даними інформресурсу «Київ Оперативний», на вулиці вибухнула граната. Постраждалого відвезли лікарі швидкої.
Нагадаємо, на півночі американського штату Вісконсін розбився медичний вертоліт компанії Ascension Wisconsin Spirit, яка займається повітряною і наземною медичною евакуацією.
Внаслідок аварії загинули троє людей.