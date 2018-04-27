У Києві вибухнуло авто: є загиблий та постраждалий

Інцидент стався на вулиці Драгоманова 44-А

У Дарницькому районі Києва унаслідок вибуху автомобіля одна людина загинула, ще одна постраждала. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. Інцидент стався на вулиці Драгоманова 44-А. На місце приїхали керівники столичної та районної поліції, наряди патрульних, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, лікарі та рятувальники.