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    Вибух авто з депутатом у Кам’янському: лікарі розказали про стан постраждалого

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    Місце вибуху - Вибух авто з депутатом у Кам’янському: лікарі розказали про стан постраждалого
    Фото: ДСНС України в Дніпропетровській області
    Місце вибуху

    Віталію Чернявському провели операцію

    Стан постраждалого від вибуху мікроавтобуса депутата місцевої ради міста Кам’янське Віталія Чернявського тяжкий, його прооперували.

    Про це 3 серпня повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію головного лікаря Кам’янської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислава Винара.

    «Чернявському вчора провели операцію, участь у якій узяли судинні хірурги обласної лікарні імені Мечникова. Наразі працівники лікувального закладу роблять усе можливе для його порятунку», - розповів Винар.

    За словами головного лікаря, у депутата сильно постраждали ліві рука та нога.

    Нагадаємо, 2 серпня у Кам'янському (Дніпропетровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. 

    Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху мікроавтобуса.

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