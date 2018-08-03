Вибух авто з депутатом у Кам’янському: лікарі розказали про стан постраждалого
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Віталію Чернявському провели операцію
Стан постраждалого від вибуху мікроавтобуса депутата місцевої ради міста Кам’янське Віталія Чернявського тяжкий, його прооперували.
Про це 3 серпня повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію головного лікаря Кам’янської лікарні швидкої медичної допомоги Ростислава Винара.
«Чернявському вчора провели операцію, участь у якій узяли судинні хірурги обласної лікарні імені Мечникова. Наразі працівники лікувального закладу роблять усе можливе для його порятунку», - розповів Винар.
За словами головного лікаря, у депутата сильно постраждали ліві рука та нога.
Нагадаємо, 2 серпня у Кам'янському (Дніпропетровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський.
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху мікроавтобуса.