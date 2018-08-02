На Дніпропетровщині підірвали авто з депутатом
-
Розсилка
Депутат залишився живий, проте сильно постраждав
У Кам'янському (Дніпропетровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. Про це повідомляє місцеве видання 5692.
Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати вогонь. На місці працює поліція і вибухотехніки.
За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.
Як повідомляє видання, Віталій Чернявський був доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Головний лікар ГБСМП повідомив, що наразі співробітники лікувальної установи роблять все можливе для його порятунку.
«Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші працівники роблять все можливе щоб їх врятувати», - повідомив він.