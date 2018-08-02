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    На Дніпропетровщині підірвали авто з депутатом

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    <i>У Кам'янську вбухнув мікроавтобус з депутатом</i> - На Дніпропетровщині підірвали авто з депутатом
    У Кам'янську вбухнув мікроавтобус з депутатом

    Депутат залишився живий, проте сильно постраждав

    У Кам'янському (Дніпропетровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. Про це повідомляє місцеве видання 5692.

    Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати вогонь. На місці працює поліція і вибухотехніки.

    За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.

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    Як повідомляє видання, Віталій Чернявський був доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Головний лікар ГБСМП повідомив, що наразі співробітники лікувальної установи роблять все можливе для його порятунку.

    «Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші працівники роблять все можливе щоб їх врятувати», - повідомив він.

     

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