На Дніпропетровщині підірвали авто з депутатом



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У Кам'янську вбухнув мікроавтобус з депутатом

Депутат залишився живий, проте сильно постраждав

У Кам'янському (Дніпропетровська область) вибухнув мікроавтобус Volkswagen Transporte, у якому перебував депутат місцевої ради Віталій Чернявський. Про це повідомляє місцеве видання 5692.

Сам депутат залишився живий, проте сильно постраждав. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати вогонь. На місці працює поліція і вибухотехніки.

За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.

Як повідомляє видання, Віталій Чернявський був доставлений в міську лікарню швидкої медичної допомоги. Головний лікар ГБСМП повідомив, що наразі співробітники лікувальної установи роблять все можливе для його порятунку.

«Стан пацієнта важкий, сильно постраждали ліва рука і ліва нога. Наші працівники роблять все можливе щоб їх врятувати», - повідомив він.