Вибух гранати на Івано-Франківщині: поліція перевірить військову частину, у якій служив підривник

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За фактом вибуху гранати відкрито кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.

Чоловік, що кинув гранату у відвідувачів кафе в Івано-Франківській області, виявився військовослужбовцем-контрактником, повідомляє УНН.

У рамках розслідування інциденту, що стався 20 травня в Івано-Франківський області, коли військовий-контрактник кинув гранату у відвідувачів кафе, проводиться перевірка військової частини, в якій служив цей військовослужбовець. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Військовослужбовець проходив службу за контрактом у військовій частині А3892 (у гірсько-штурмовому батальйоні). У кафе в селі Лісна Тарнавиця він перебував у вільний від служби час. Під час конфлікту з відвідувачами кафе військовий кинув у них ручну осколкову гранату Ф-1.

У результаті вибуху постраждали 9 осіб.

Військового затримали. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування здійснює слідче управління НП ГУ НП в Івано-Франківській області.

Співробітники МВС затримали військового, який кинув гранату в натовп людей у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області.

Нагадаємо, у неділю ввечері, 20 травня, в селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області сержант ЗСУ, який знаходиться у відпустці, кинув у натовп людей осколкову гранату.