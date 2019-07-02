Вибух на дитячому майданчику у Дніпропетровській області: двох дітей прооперували



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Іще двох дітей наразі оперують

Двох дітей, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперували. Ще двох оперують. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов.

«Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легенів, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий - в свідомості. Ще двох зараз почали оперувати», - повідомив він.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час гри на майданчику з невідомим предметом прогримів вибух, у результаті чого шестеро дітей отримали травми різного ступеню тяжкості. Подія сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику у селі Пашена Балка Дніпровського району.

Розслідування даного факту ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Причиною вибуху на Дніпропетровщині, у результаті чого постраждали діти, за попередньою інформацією, стала ручна граната.