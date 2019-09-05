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    Вибух на подвір’ї ректора тернопільського вузу: стало відомо про стан постраждалих

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    Вибух стався 4 вересня - Вибух на подвір’ї ректора тернопільського вузу: стало відомо про стан постраждалих
    Вибух стався 4 вересня
    Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

    Окрім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла

    Ректор Тернопільського Національного економічного університету, який постраждав внаслідок  вибуху, піднявши невідомий пакет на власному подвір’ї, отримав травматичну ампутацію руки.

    Про це 5 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

    Крім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

    Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

    Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.

    Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Крисоватого. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.

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