Вибух на подвір’ї ректора тернопільського вузу: стало відомо про стан постраждалих



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Вибух стався 4 вересня Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Окрім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла

Ректор Тернопільського Національного економічного університету, який постраждав внаслідок вибуху, піднявши невідомий пакет на власному подвір’ї, отримав травматичну ампутацію руки.

Про це 5 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронних органів.

Крім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.

Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Крисоватого. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.