Вибух на подвір’ї ректора тернопільського вузу: стало відомо про стан постраждалих
Окрім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла
Ректор Тернопільського Національного економічного університету, який постраждав внаслідок вибуху, піднявши невідомий пакет на власному подвір’ї, отримав травматичну ампутацію руки.
Про це 5 вересня повідомляє УНН з посиланням на інформацію правоохоронних органів.
Крім ампутації руки, у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла.
Дружину ректора доправили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.
Нагадаємо, 4 вересня ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.
Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство Крисоватого. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.