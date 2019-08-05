Вибухи на складі боєприпасів у РФ: є загиблий, місто готують до евакуації



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У Красноярському краї РФ стався вибух на території військової частини





Мер Ачинська заявив, що до евакуації готують жителів міста

Військовослужбовець загинув в результаті вибухів на території артилерійського складу в селі Кам’янка Красноярського краю. Про це в понеділок повідомило російському агентству ТАСС джерело в екстрених службах регіону.

5 серпня близько 13.00 на території одного зі складів Центру матеріально-технічного забезпечення Центрального військового округу (ЦВО) загорілося сховище порохових зарядів до артилерійських боєприпасів, за пожежею розпочалися вибухи.

За інформацією джерела в силових структурах, горять два майданчики, в цілому на них знаходиться близько 40 тисяч артилерійських снарядів калібру 125 мм і 152 мм.

Вибуховою хвилею вибило вікна в житлових будинках. Джерело в екстрених службах повідомив, що розліт осколків від вибухи снарядів досягає 15 км.

В результаті загинула одна людина, постраждали семеро, в їх числі двоє військових, вони госпіталізовані з осколковими пораненнями. Ще п’ятьом медичну допомогу надали амбулаторно, у двох з них діагностували опіки.

Особовий склад складу евакуйований, МНС Росії проводить евакуацію населення в радіусі 20 км від сховища. За даними міністерства, евакуація жителів йде з двох населених пунктів — Новий Улуй і Кам’янка. Джерело повідомляє, що вирішується питання про евакуацію з населених пунктів Малий Улуй і Улуй. Також людей евакуюють з дитячого табору «Сокіл».

Як повідомив ТАСС мер Ачинська Ілай Ахметов, до евакуації готують жителів міста.

Близько 1 тисячі чоловік самостійно евакуювалися з сіл, розташованих поряд з військовою частиною.

Раніше повідомлялося, що на території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух, жителів сусіднього селища евакуюють.