У Росії горить і вибухає військова частина, людей із сусідніх сіл евакуюють



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Вибух і пожежа сталися на території військової частини, розташованої в Ачинському районі Красноярського краю

На території однієї з військових частин в Красноярському краї стався вибух, жителів сусіднього селища евакуюють, передає ТАСС.

Так, повідомляється, що вибух і пожежа сталися на території військової частини, розташованої в Ачинському районі Красноярського краю.

«Евакуація проводиться, у мене є інформація, що там сталася пожежа і вибух ... Автобуси спрямовані для евакуації. Це військова частина», — сказав співрозмовник агентства в Єдиній чергово-диспетчерській службі (ЕЧДС) району.

Як повідомило агентству джерело в екстрених службах, на місце направлені сили пожежників по другому номеру складності. Джерело додало, що вибух і пожежа сталися на артилерійському складі у військовій частині.

Переглянути цей допис в Instagram В каменке не на шутку... #ачинск #пожарывсибири Допис, поширений Денис Тараканов (@denis_tarakanov_600) 5 Сер 2019 р. о 4:36 PDT

Крім того, за даними агентства, двоє людей доставлені в лікарню з осколковими пораненнями. У той же час місцеві ЗМІ повідомляють, що евакуація жителів сусіднього селища вже почалася.

Джерело «Інтерфаксу» повідомив, що запланована евакуація ще двох найближчих населених пунктів, і уточнив, що вибухи сталися на складі боєприпасів.