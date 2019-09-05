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    Віцепрем'єр Федоров підтвердив, що обов'язкової реєстрації SIM-карт не буде

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    Законопроєктом №1083 пропонувалось ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами - Віцепрем'єр Федоров підтвердив, що обов'язкової реєстрації SIM-карт не буде
    Законопроєктом №1083 пропонувалось ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами

    За словами Федорова, обов'язкової реєстрації абонентів і блокування «сірих» телефонів по IMEI в переробленому законопроекті не буде

    Законопроєктом №1083 пропонувалось ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами та блокувати «сірі» телефони, проте закон перероблять.

    Про це розповів віцепрем'єр-міністр України - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, пише Liga.Tech.

    «Ми закон будемо повністю переробляти враховуючи європейські практики. Він потрапив туди незрозумілим чином. За моєю ініціативою його відкликали», - заявив Федоров.

    За словами міністра, обов'язкової реєстрації абонентів і блокування «сірих» телефонів по IMEI в переробленому законопроєкті не буде.

    Нагадаємо, напередодні нардепи від «Слуги народу» надали на ознайомлення комітету законопроєкт №1083 про електронні комунікації, яким пропонується ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами та блокувати «сірі телефони.

    Закон мав набрати чинності з 1 липня 2020 року.

    Згодом «Слуга народу» відкликала законопроєкт.

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