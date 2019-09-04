Продаж SIM-карт за паспортами: «Слуга народу» відкликає законопроєкт документ



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Закон мав набрати чинності з 1 липня 2020 року

«Бачу, що анархія нашому суспільству до вподоби», - обурився один з ініціаторів законопроєкту

Один з ініціаторів законопроєкту про електронні комунікації, народний депутат Олександр Федієнко відкликає проект закону №1083 для доопрацювання.

Про це написав заступник голови Комітету з питань цифрової трансформації, народний депутат від «Слуги народу» Олександр Федієнко у Facebook.

«Одразу можу сказати, що я вважаю, що всі інформаційні вкиди не мали під собою жодного підґрунтя. І закон потрібен! Як людина, яка завжди відстоювала свободу тим паче у мережі, вважаю що закон не порушує ці принципи. Але... Бачу, що анархія нашому суспільству до вподоби», - написав він.

У коментарі виданню internet.ua нардеп повідомив, що рішення було ухвалене після консультацій з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та співавторами законопроекту.

«Попри те, що над розробкою даного законопроєкту працювали представники всіх ключових галузевих організацій та близько 30 запрошених експертів, проект документа був підданий критиці з боку громадськості. Було вирішено провести додатковий краш-тест документа», - пояснив нардеп.

Нагадаємо, напередодні нардепи від «Слуги народу» надали на ознайомлення комітету законопроєкт №1083 про електронні комунікації, яким пропонується ввести реєстрацію SIM-карт за паспортами та блокувати «сірі телефони.

Закон мав набрати чинності з 1 липня 2020 року.