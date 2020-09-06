Віцепрем'єр хоче перейменувати додаток «Дій вдома» через негативні асоціації



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Програму «Дій вдома» мають встановлювати громадяни, які повертаються з-за кордону, для контролю за дотриманням режиму самоізоляції

За словами Федорова, «позитивний, справжній бренд «Дія» починає асоціюватися з антикоронавірусним продуктом»

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в Telegram, що помилився з вибором назви для застосунку, що відслідковує дотримання громадянами самоізоляції.

Продукт «Дій вдома» для моніторингу проходження самоізоляції переважно використовують люди, які в'їжджають в Україну. Водночас у країні працює цифровий портал «Дія», що дає змогу використовувати електронні аналоги документів, нагадав чиновник.

«Прикордонники на в'їзді кожній людині кажуть: «Завантажуйте «Дію» – і наш позитивний, справжній бренд «Дія» починає асоціюватися з антикоронавірусним продуктом і з обмеженнями. Хоча це взагалі різні, не пов'язані застосунки. У них навіть кардинально різний дизайн... Загалом упевнений, що варто змінити назву програми, щоб не асоціювати її з нашим флагманським продуктом», – написав Федоров у Telegram.

За його словами, уже розроблено версію «Дій вдома 2.0». До вересня завдяки продукту вдалося відстежити самоізоляцію понад 400 тис. осіб, зазначив Федоров.

Як відомо, мобільний застосунок «Дія» запустили 6 лютого. У додатку доступні водійські права і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, електронні та цифрові паспорти.

Про запуск програми «Дій вдома» Федоров повідомив 7 квітня. Її, зокрема, мають встановлювати громадяни, які повертаються з-за кордону, для контролю за дотриманням режиму самоізоляції.