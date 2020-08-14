Уряд України пропонує переїзд та працевлаштування білоруським IT-фахівцям



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Україна готова створити умови для переїзду білоруських IT-компаній

Мінцифри допоможе отримати квоти, які нещодавно виділив уряд, для того, щоб IT-спеціалісти Білорусі змогли офіційно працевлаштуватися в Україні,

Уряд України пропонує переїзд та працевлаштування білоруським IT-фахівцям, які відчули проблеми в роботі через дії влади Білорусі під час масових протестів у цій країні.

Про це у Telegram повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

«Ми розуміємо, які на сьогодні є проблеми для креативної та IT-індустрії – погано, нестабільно працює інтернет, нестабільно працює банківська система, і тому сьогодні ми виділили спеціалістів, які працюють 24/7, щоб допомогти переїхати компаніям та спеціалістам в Україну», – сказав Федоров.

Він зазначив, що міністерство допоможе отримати квоти, які нещодавно виділив уряд, для того, щоб IT-спеціалісти Білорусі змогли офіційно працевлаштуватися в Україні, відкрити власну справу.

«Ця процедура спрощує можливість отримати посвідку на проживання в Україні. Не може креативна та IT-індустрія розвиватися, коли в країні є насильство», – підкреслив міністр цифрової трансформації України.

Федоров пояснив, що українська ІТ-компанія може запросити до себе на роботу такого іноземця. Для цього йому потрібно надати компанії лише копії свого паспорта із завіреним перекладом та кольорове фото 3,5х4,5. Потім компанія звертається із заявою до Центру зайнятості, до якої додає копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди з ним. Протягом 5—7 днів Центр зайнятості видає такий дозвіл. Цим механізмом може скористатися будь-який іноземний спеціаліст незалежно від його рівня кваліфікації.

Під час масових акцій протесту, які розпочалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, білоруська влада вдалася до масового відключення інтернету. Метою такого відключення було блокування координації дій між протестувальниками. Фактично такі рішення влади спричинили значні проблеми в роботі не лише розвинутого в Білорусі IT-сектора, а й у роботі банківської системи – неможливо було зняти готівку в банкоматах або розрахуватися карткою в магазині.

Як раніше писав «Главком», у столиці Білорусі Мінську зранку 12 серпня запрацював інтернет. Як повідомляє місцеве видання «Наша Ніва», близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери, доступ до яких був обмежений з неділі, 9 серпня.

IT-компанії з Білорусі пригрозили закрити свої офіси і вийти з країни. Більш ніж 300 засновників, керівників і співробітників IT-компаній підписали відкритого листа: вони закликали зупинити насильство проти громадян країни.