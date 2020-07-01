Уряд розширив повноваження Мінцифри



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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Фото: Укрінформ

Тепер Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу

Під час засідання уряду Кабінет міністрів ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації.

Так, Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу, а також єдині стандарти щодо впровадження е-послуг, стимулювати використання IT-технологій у різних сферах.

До повноважень Мінцифри також віднесено цифровізацію освіти, формування стандартів цифрової грамотності, а також підтримку стартапів і сприяння розвитку цифрової економіки.

Урядовці одностайно підтримали пропозицію, що озвучив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що також урядовці 1 липня встановили штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

Раніше повідомлялося, що в Україні запроваджують електронне резидентство. Проект створюється для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг. У Мінцифри передбачають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-спеціалісти, що працюють на українські компанії, а також спеціалісти з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.

Також Мінцифри запустило безкоштовну онлайн-школу для бізнесу.







