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    Уряд розширив повноваження Мінцифри

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    <span>Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров</span> - Уряд розширив повноваження Мінцифри
    Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
    Фото: Укрінформ

    Тепер Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу

    Під час засідання уряду Кабінет міністрів ухвалив постанову, що розширює повноваження Міністерства цифрової трансформації.

    Так, Мінцифри зможе формувати державну політику у сферах цифрових інновацій та електронного документообігу, а також єдині стандарти щодо впровадження е-послуг, стимулювати використання IT-технологій у різних сферах.

    До повноважень Мінцифри також віднесено цифровізацію освіти, формування стандартів цифрової грамотності, а також підтримку стартапів і сприяння розвитку цифрової економіки.

    Урядовці одностайно підтримали пропозицію, що озвучив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

    Нагадаємо, що також урядовці 1 липня встановили штрафи для фізичних та юридичних осіб за перебування громадян у суспільних будівлях і громадському транспорті без захисних масок.

    Раніше повідомлялося, що в Україні запроваджують електронне резидентство. Проект створюється для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг. У Мінцифри передбачають, що першими е-резидентами стануть іноземні ІТ-спеціалісти, що працюють на українські компанії, а також спеціалісти з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону та ближнього зарубіжжя, яким статус е-резидента України допоможе ефективно співпрацювати на європейському ринку.

    Також Мінцифри запустило безкоштовну онлайн-школу для бізнесу.



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