Від грипу у Франції померла 31 людина

Всі регіони країни, окрім Корсики, за оцінкою МОЗ, перебувають в «епідемічній фазі»

У Франції вирує грип. За даними міністерства охорони здоров’я Франції, за період з 25 до 31 грудня захворюваність на грип чи хвороби, схожі на грип, зросла більш ніж на 80%. «За останній тиждень грудня до лікарів звернулися 11,5 тисячі людей із відповідними симптомами», - йдеться у щотижневому бюлетені щодо стану



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Всі регіони країни, окрім Корсики, за оцінкою МОЗ, перебувають в «епідемічній фазі»

У Франції вирує грип. За даними міністерства охорони здоров’я Франції, за період з 25 до 31 грудня захворюваність на грип чи хвороби, схожі на грип, зросла більш ніж на 80%.

«За останній тиждень грудня до лікарів звернулися 11,5 тисячі людей із відповідними симптомами», - йдеться у щотижневому бюлетені щодо стану громадського здоров’я.

За минулий тиждень зареєстровано 527 звернень до лікарів на 100 тисяч жителів проти 349 звернень на 100 тисяч жителів за попередній період.

Всі регіони країни, окрім Корсики, за оцінкою МОЗ, перебувають в «епідемічній фазі». Корсика наразі в «передепідемічній фазі».

За період з 1 листопада від грипу та ускладнень померла 31 людина, вказано в бюлетені. Медики відзначають збільшення смертності серед дорослих віком 15-64 роки, натомість на людей віком від 65 років епідемія мала лише "обмежений вплив".

Як вказують у МОЗ Франції, на сьогодні країна перебуває під дією епідемії «помірного» типу. Та сама ситуація в чотирьох інших країнах: Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, а також Туреччині.

МОЗ Франції закликає до вакцинації, як єдиного ефективного та дієвого способу.