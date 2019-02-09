Відео побиття активістів у Києві. Поліцію звинуватили у роботі на Тимошенко



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На відео видно побиття в середині управління поліції

З’явилося побиття активістів, які раніше проводили акцію на мітингу Тимошенко

У мережі оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Ці активісти проводили акцію «Хто замовив Катю Гандзюк». Побиття також зазнала група людей, які прийшли підтримати затриманих. Про це повідомило видання Insider на своїй сторінці у Facebook.

За словами журналіста видання, через годину після затримання управління активістів почали відпускати, але людям не віддавали рюкзаки та інші особисті речі.

«Активісти та присутня група підтримки почала вимагати їх назад. Поліція намагалась силою виставити всіх з відділку без речей. Почалась штовханина. Поліція застосувала газ», - йдеться у повідомленні.

Приїхала поліція спецпризначення (колишній «Беркут»). За інформацією видання, було побито та затримано близько 15-20 осіб.

За словами журналіста «Українського тижня» Стаса Козлюка, затримання на мітингу Тимошенко аргументували так: «Нам подзвонили люди про підозрілих осіб. Ми їх затримали, щоб уникнути провокацій».

У соціальних мережах звинуватили поліцію у підігруванні Тимошенко.

«Дякуємо, пані Тимошенко! Ми зрозуміли вашу відповідь на всі питання. Ви дієте точно так само, як ваші однопартійці на місцях - розправляєтесь з активістами силою, коли не вдається навішати їм на вуха свою брехню», - йдеться у повідомленні на сторінці ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Нагадаємо, під час проведення акції «Хто замовив Катю Гандзюк» на Контрактовій площі, поблизу мітингу партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.