Вбивство Гандзюк: під час акції у Києві поліція затримала активістів



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Поліція вирішила перевірити документи у відділку у десятьох активістів

Правоохоронці кажуть, що їм надійшло повідомлення на 102 про підозрілих людей

Під час проведення акції «Хто замовив Катю Гандзюк» на Контрактовій площі, поблизу з’їзду партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів. Про це повідомляє координатор С14 Сергій Мазур в Facebook.

Водночас зазначається, що зі слів правоохоронців, вони повезли затриманих у районний відділок поліції для перевірки документів. Поліцейські заявили, що отримали виклик на 102 про «підозрілих людей», тому провели затримання, аби «уникнути провокацій».

Активісти закликали усіх небайдужих вийти на підтримку активістів до відділку поліції.

Раніше повідомлялось що у Білій Церкві поліція затримала 7 осіб за хуліганство на мітингу Тимошенко. Під час виступу кандидата невідомі особи кинули дві димові шашки в людей, присутніх на зустрічі, поліція затримала сімох осіб, які перебували на площі, у п'ятьох із них вилучили 7 предметів, схожих на димові шашки.