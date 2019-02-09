Невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві – заява правоохоронців



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Затримано близько 40 людей

Активісти стверджують, що прибули під управління поліції «підтримати» раніше затриманих

Правоохоронці затримали у Києві групу осіб при спробі штурму управління поліції. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За даними правоохоронців, невідомі намагалися пошкодити вхідні двері, застосували газові балончики та влаштували бійку з поліцейськими.

Перед цим із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб. У поліції твердять, що після того як усіх доставлених відпустили, їм на допомогу прибула група підтримки, «яка влаштувала штовханину та застосувала газові балончики до правоохоронців».

У результаті всіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб. Із ними проводять «першочергові слідчі дії». У затриманих було вилучено «наган» та ножі, йдеться у повідомленні.

Прес-служба столичної поліції також повідомила, що в результаті події трьох поліцейських лікарі «швидкої» вирішили доправити до лікарні.

Слідчі розпочали три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас активісти стверджують, що людей, які сьогодні прийшли на зустріч Юлії Тимошенко з виборцями з плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?» спакували без жодних причин.

«До них (людей – ред.) застосували газ. Поліція спецпризначення, більш відома як беркут, била їх по голові дубинками, нанесла серйозні травми кільком активістам. Одному з хлопців вибили зуб. Зараз «пакують» навіть тих, хто не був на мітингу, а просто приїхав підтримати затриманих до відділку», - йдеться у повідомленні на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

Нагадаємо, під час проведення акції «Хто замовив Катю Гандзюк» на Контрактовій площі, поблизу мітингу партії Юлії Тимошенко, правоохоронці затримали близько десяти активістів. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

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