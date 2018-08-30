Відкрито продаж квитків на поїзд чотирьох столиць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Кравцова, ціни на квитки зробили максимально доступними для українців

30 серпня «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на поїзд чотирьох столиць.

Про це в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ближче до Європи з ПАТ «Укрзалізниця». Щойно відкрили продаж квитків на поїзд чотирьох столиць. Ним вже з вересня можна мандрувати з Києва до Мінська, Вільнюса та Риги», - повідомив Кравцов.

Він зауважив, що ціни на квитки зробили максимально доступними для українців:

Київ – Рига:

вагон купе – 2219,11 грн.

вагон СВ – 4428,17 грн.

Київ – Вільнюс:

вагон купейний – 1640,62 грн.

вагон СВ – 3271,78 грн.

Київ – Мінськ:

вагон купейний – 1853,98 грн.

вагон СВ – 3574,69 грн.

За словами Кравцова, новий поїзд відправиться в перший рейс 28 вересня.