Відома акторка нагадала театрам, як вони мають виконувати законодавство щодо мови

Ірма Вітовська процитувала колегам норми Закону України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної»

Ірма Вітовська відома не лише як талановита актриса та красива жінка, але й як патріотка та активний борець за відновлення статусу української мови.

Сьогодні на своїй сторінці в Facebook вона знову підняла мовне питання та залишила запис такого змісту:

«Сьогодні я буду трошки постити тут про права, обов’язки і нові статті, щодо нашого правового життя )

Відповідні норми Закону

України «Про забезпечення функціонування української мови, як державної», що набирають чинности 16 липня.

Стаття 23. Державна мова у сфері культури.

…

3. Оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. В оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов’язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, охоронюваних законом торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

4. Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб».

Нагадаємо, що Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.