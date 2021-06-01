Рада відхилила розгляд проєкту «слуг» щодо української мови у кіно

Депутати не внесли до порядку денного відтермінування норм про українську мову

Верховна Рада України не погодилась включити до порядку денного два законопроєкти, якими пропонується через карантин відтермінувати обов'язкове озвучування фільмів українською мовою. Рішення про розгляд проєктів «слуг народу» підтримали лише 204 нардепи із 226 необхідних.

Фото: Андрій Смолій

Йдеться про проєкти законів №5554 та №5554-1. Обидва ініційовані представниками «Слуги народу». Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту, пропонують, щоб положення про українську мову в теле- та кіновиробництві набуло чинності лише через два місяці після скасування карантину. Наразі карантин в Україні діє до 30 червня, його постійно подовжують, починаючи з весни 2020 року.

Однопартієць Потураєва і Кравчук Олександр Санченко подав альтернативний законопроєкт, де виступив зі схожими пропозиціями. Водночас він пропонує також відтермінувати і положення, згідно з яким «мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова».

31 травня частина виробників контенту та медіаспільноти закликали народних депутатів підтримати законопроєкт, оскільки «галузь працює в надскладних умовах, спрямовуючи ресурси не тільки на розробку і створення контенту, але і на організацію безпечних умов праці співробітників, забезпечення збереження робочих місць».

Серед підписантів звернення – «Українська кіно-асоціація», Індустріальний телевізійний комітет, ТОВ «Еф Фільмз», ТОВ «Про-ТВ продакшн», ТОВ «Стар медіа», ТОВ «Українська продакшн студія» (УПС), ТОВ «Файнл кат медіа», Art Forms Production Filmstream, IVORY Films та Mamas Film Production. До них приєдналися медіахолдинги «1+1 медіа», StarLightMedia, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group.

Спільнота «Мова об’єднує» вважає потенційні наміри відтермінувати норми закону про функціонування державної мови у сфері культури «актом підтримки російської гібридної агресії проти України».

«Намагання виправдати цю спробу коронавірусом не витримує критики, як і твердження, що телеканалам не вистачає україномовних фільмів для заповнення ефіру. Щоб виконати закон, достатньо озвучити українською мовою хоча б ті фільми, які вони збиралися нав’язувати російською», – вважають активісти.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир В’ятрович стверджує, що народні депутати порушують регламент, оскільки документ не пройшов розгляд у комітетах. Представники «Слуги народу» та керівництва парламенту наразі не реагували на звинувачення.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект «Про функціонування української мови як державної». Закон підтримали 278 нардепів. Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав цей закон. 16 травня його опублікували в газеті «Голос України».

Згідно з документом, єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова, її статус як єдиної державної мови зумовлений державотворчим самовизначенням української нації. Цей закон також регулює функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя по всій території України.