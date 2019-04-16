  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий журналіст звернувся до Зеленського з проханням поважати українську мову

    • Розсилка
    Відомий український журналіст Віталій Портников - Відомий журналіст звернувся до Зеленського з проханням поважати українську мову
    Відомий український журналіст Віталій Портников

    Журналіст наголосив, що українська мова - це те, що об'єднує, а не роз'єднує українців

    Відомий український журналіст Віталій Портников закликав кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського поважати державну мову.

    Журналіст наголосив, що українська мова - це те, що об'єднує, а не роз'єднує українців.

    Натомість, за словами Портникова, російська мова нагадує українцям про «десятиріччя імперської русифікації».

    «Я щиро прошу пана Володимира використовувати у своєму спілкування із засобами масової інформації українську мову. Таким чином давати приклад громадянам українського походження, що їхня мова не другосортна , що людина, яка бажає бути президентом України, цю мову поважає і нею спілкується»,  - резюмував журналіст.

    Раніше керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович виказав в інтерв'ю «Главкому» своє занепокоєння з приводу того, що кандидат в президенти Володимир Зеленський досі жодним чином не висловився з питань мови.

    Читайте також
    Віталій Портников мова політика українська мова Володимир Зеленський президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ