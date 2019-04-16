Відомий журналіст звернувся до Зеленського з проханням поважати українську мову



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Відомий український журналіст Віталій Портников

Журналіст наголосив, що українська мова - це те, що об'єднує, а не роз'єднує українців

Відомий український журналіст Віталій Портников закликав кандидата на посаду президента України Володимира Зеленського поважати державну мову.

Журналіст наголосив, що українська мова - це те, що об'єднує, а не роз'єднує українців.

Натомість, за словами Портникова, російська мова нагадує українцям про «десятиріччя імперської русифікації».

«Я щиро прошу пана Володимира використовувати у своєму спілкування із засобами масової інформації українську мову. Таким чином давати приклад громадянам українського походження, що їхня мова не другосортна , що людина, яка бажає бути президентом України, цю мову поважає і нею спілкується», - резюмував журналіст.

Раніше керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович виказав в інтерв'ю «Главкому» своє занепокоєння з приводу того, що кандидат в президенти Володимир Зеленський досі жодним чином не висловився з питань мови.