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    Суспільство

    В’ятрович: Це ненормально, що Зеленський досі нічого не відповів на питання про мову та історію

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    В’ятрович: Це ненормально, що Зеленський досі нічого не відповів на питання про мову та історію

    Замовчування відповідей на ключові питання щодо мови і історії є абсолютно ненормальним

    Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович виказав своє занепокоєння з приводу того, що кандидат в президенти Володимир Зеленський досі жодним чином не висловився з питань мови.

    «Відверте замовчування відповідей на ключові питання щодо мови і історії є абсолютно ненормальним. Минулого тижня ми почули якісь тези з цієї теми від його речників, але сам пан Зеленський поки жодного слова щодо гуманітарної політики не висловив», - говорить В’ятрович в своєму інтерв’ю для «Главком».

    Керівник Інституту нацпам’яті зауважує, що хоча дане питання не цікавить усіх виборців, та для багатьох людей воно є вагомим чинником перед другим туром президентських виборів.

    В той же час, В’ятрович наголошує, що рух в напрямку «декомунізації», навіть в разі приходу нового президента, «залежить від усіх нас».

    Нагадаємо, цими вихідними кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко кожен окремо дали інтерв'ю телеканалу «Україна».  Зеленський за 6 хвилин ефіру заявив, що готовий до переговорів з Путіним і планує оперативно закінчити війну.

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