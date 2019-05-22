  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відповіді на ЗНО з математики оприлюднено в інтернеті

    документ
    • Розсилка
    Відповіді на ЗНО з математики оприлюднено в інтернеті

    Результати тестування з математики буде розміщено до 14 червня

    На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднено правильні відповіді на завдання сертифікаційної роботи з математики.

    Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

    «Предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2019. Математика», - йдеться у повідомленні.

    В УЦОЯО також поінформували, що визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 13 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 14 червня.

    Основна сесія ЗНО триватиме з 21 травня по 13 червня. Наступне тестування - з української мови та літератури - відбудеться у четвер, 23 травня. ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для всіх випусників закладів середньої загальної освіти, результати тесту з цього предмету зараховуються як державна підсумкова атестація. Також сертифікат ЗНО з української мови та літератури є обов’язковим для вступу у заклади вищої освіти.

    В 2019 році на ЗНО з української мови та літератури, за даними УЦОЯО, зареєструвалося 320 736 осіб.

     

    Читайте також
    ЗНО-2019 Міністерство освіти і науки освіта атестація інтернет навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ