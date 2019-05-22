Відповіді на ЗНО з математики оприлюднено в інтернеті документ



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Результати тестування з математики буде розміщено до 14 червня

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти оприлюднено правильні відповіді на завдання сертифікаційної роботи з математики.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з математики. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі «ЗНО-2019. Математика», - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО також поінформували, що визначення порога «склав/не склав» з математики відбудеться до 13 червня. Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 14 червня.