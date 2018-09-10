  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Виходець з Афганістану поранив ножем сім людей у Парижі

    • Розсилка
    Французька поліція - Виходець з Афганістану поранив ножем сім людей у Парижі
    Французька поліція

    Поліція затримала злочинця

    У Парижі на набережній Луари чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого постраждало семеро осіб.

    Про це повідомляє La Parisien.

    Зазначається, що злочинець напав на людей в кінотеатрі MK2, після чого скоїв напад на людей, які грали на майданчику недалеко від кінотеатру. Крім ножа у нападника був з собою залізний прут. Після цього він продовжив рух по вулиці, де напав ще на кількох людей, серед яких був турист з Британії. Один з постраждалих отримав поранення в голову.

    Поліція затримала злочинця, який під час арешту був поранений. Видання повідомляє, що це повнолітній чоловік, який є вихідцем з Афганістану.

    Загалом було поранено семеро осіб, четверо з яких отримали важкі травми і евакуйовані в три міські лікарні.

    Джерела повідомляють, що у поліції немає інформації про те, що це могло бути терористичною атакою.

    Нагадаємо, 6 вересня фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    кримінал Афганістан Франція Париж напад поліція злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ