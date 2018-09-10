Виходець з Афганістану поранив ножем сім людей у Парижі



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Французька поліція

Поліція затримала злочинця

У Парижі на набережній Луари чоловік з ножем напав на перехожих, в результаті чого постраждало семеро осіб.

Про це повідомляє La Parisien.

Зазначається, що злочинець напав на людей в кінотеатрі MK2, після чого скоїв напад на людей, які грали на майданчику недалеко від кінотеатру. Крім ножа у нападника був з собою залізний прут. Після цього він продовжив рух по вулиці, де напав ще на кількох людей, серед яких був турист з Британії. Один з постраждалих отримав поранення в голову.

Поліція затримала злочинця, який під час арешту був поранений. Видання повідомляє, що це повнолітній чоловік, який є вихідцем з Афганістану.

Загалом було поранено семеро осіб, четверо з яких отримали важкі травми і евакуйовані в три міські лікарні.

Джерела повідомляють, що у поліції немає інформації про те, що це могло бути терористичною атакою.

Нагадаємо, 6 вересня фаворита президентських виборів в Бразилії поранили ножем на зустрічі з виборцями

Джерело: РБК-Україна