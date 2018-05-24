«Вікно в Європу»: церемонія відкриття Бескидського тонелю у Карпатах

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Пуск тунелю дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг транзитних та внутрішніх залізничних перевезень

Новий Бескидський тунель 24 травня відкривають у Карпатах. Він є другим за довжиною в Україні та має для країни стратегічне значення.

На церемонії відкриття присутній президент України Петро Порошенко.

Пуск тунелю, за очікуваннями інженерів, дозволить Україні в кілька разів збільшити обсяг транзитних та внутрішніх залізничних перевезень. Двоколійний тунель може пропускати близько 100 поїздів на добу замість нинішніх 47. Максимальна швидкість поїздів зросте із 40 км за годину до 60-70 км за годину.

Тунель обладнають сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеокамерами, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів і постійним моніторингом внутрішнього стану. Також будуть встановлені засоби пожежної безпеки та система антикорозійного захисту.

25 травня почнеться рух через Бескидський тунель — один з найбільш масштабних інфраструктурних проектів України за останні 15 років.

Це другий за довжиною залізничний тунель в Україні після Лутугинського, що на Луганщині. Цим маршрутом іде понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Нова інженерна споруда побудована за 22 метри від старого одноколійного тунелю, який за понад сто років роботи повністю вичерпав свій експлуатаційний ресурс.

Двошляховий тунель має довжину 1 765 метрів, його максимальна глибина — 180 метрів від поверхні Бескидського хребта. Він стане частиною транспортного коридору, який проходить через Італію, Словенію, Угорщину, Словаччину та Україну.

Будівництво завершилося у 2017 році, після цього залізничники монтували інфраструктуру на підходах.