Викрадачі зізналися, де заховали труп головного фігуранта справи про вбивство Вороненкова



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Юрій Василенко - головний фігурант справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова

Затримані розповіли, що викраденого вже немає в живих, а також вказали приблизне місце, де заховано тіло

Викрадачі українського кримінального авторитета Юрія Василенка, який проходив у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова в Києві, зізналися в тому, що викрадений мертвий.

Про це в четвер, 7 лютого, повідомляє видання «Росбалт».

За словами джерела видання, спочатку Олександр Сошников і Володимир Тайманкін заявляли на допитах, що нічого не знають про долю Василенка. Однак нещодавно затримані зізналися, що викраденого вже немає в живих, а також вказали приблизне місце, де заховано тіло.

Оскільки від нього позбавлялися в темряві в лісистій місцевості, Сошников і Тайманкін змогли лише приблизно сказати, де знаходиться поховання. Співробітники правоохоронних органів сподіваються виявити останки Василенка до кінця поточного тижня.

Раніше повідомлялося, що в московському ресторані зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, якого вважають головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ. Пізніше в Росії поліція затримала одного з трьох підозрюваних у викраденні в Москві Василенка.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.