Президентська кампанія розпочалася із зачистки опозиційного поля - Вілкул про подання ГПУ проти нього



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Нардеп підкреслив, що, як і раніше, він не вважає себе винним

Один з лідерів опозиції Олександр Вілкул назвав подання ГПУ про зняття депутатської недоторканності черговою спробою влади чинити тиск і обмежити його політичну активність напередодні виборів.

На своїй сторінці в Facebook опозиціонер написав:

«Президентська кампанія почалася. Почалася з зачистки опозиційного поля. Влада знову намагається протягнути фейкове «подання» проти мене. Уперше ГПУ навіть не спромоглася надати юридичне обґрунтування своїх безглуздих звинувачень. Як наслідок, минулого разу регламентний комітет Верховної Ради просто повернув ГПУ їхнє так зване «подання». Зараз відомство Луценка робить другу спробу - таку ж безглузду і необґрунтовану. І однозначно політично вмотивовану».

Вілкул підкреслив, що як і раніше, він не вважає себе винним. «Всі, кому було чого побоюватися, чотири роки тому покинули Україну. Ці ж чотири роки влада під мікроскопом вивчала мою діяльність, перевіряла кожен мій підпис і не знайшла нічого, крім якогось документа за 2011 рік. Логіка зрозуміла: почалася виборча кампанія, і подібними репресивними діями влада намагається зачистити опозиційне поле від незручних конкурентів, від тих, хто здатний скласти їм реальну конкуренцію і перемогти», - сказав він.

Нардеп написав, що розцінює дії ГПУ як вибіркове правосуддя і як спробу обмежити його політичну діяльність.

«Переслідуючи мене, а, головне - моїх рідних і близьких, влада хоче, щоб я припинив викривати її злочини, корупційні схеми, геноцидні реформи. Але у них нічого не вийде. Я відчуваю підтримку людей і розуміння, що перебуваю на вірному шляху. А переслідування з боку влади лише зміцнюють мене в правильності моїх дій. Нас більшість, і ми переможемо!», - резюмував Вілкул.

Нагадаємо, генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.