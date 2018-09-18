Луценко підписав подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва



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Вілкул та Колєсніков (перший і другий зліва) фігурують у розслідуваннях ГПУ

За процедурою регламентний комітет ВР має їх розглянути

Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.

Про це Луценко повідомив у Facebook.

За процедурою регламентний комітет ВР має їх розглянути.

Після цього - винесені на голосування в зал парламенту разом із четвертим поданням на нардепа Олександра Пономарьова, яке вже було розглянуте в комітеті.



