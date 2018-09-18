Луценко підписав подання на Вілкула, Колєснікова і Дунаєва
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Розсилка
Вілкул та Колєсніков (перший і другий зліва) фігурують у розслідуваннях ГПУ
За процедурою регламентний комітет ВР має їх розглянути
Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів Опозиційного блоку Сергія Дунаєва, Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.
Про це Луценко повідомив у Facebook.
За процедурою регламентний комітет ВР має їх розглянути.
Після цього - винесені на голосування в зал парламенту разом із четвертим поданням на нардепа Олександра Пономарьова, яке вже було розглянуте в комітеті.