Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною
Пара стратегічних бомбардувальників США перетнула повітряний простір України
Українські винищувачі вперше супроводили американські стратегічні бомбардувальників ВПС США під час перельоту над територією України.
Про це у Facebook повідомляє командування повітряних сил ЗСУ
«Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських повітряних сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що перед цим бомбардувальники супроводжували польські пілоти, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер «для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу».
Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.
До слова, раніше США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски.