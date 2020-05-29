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    Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною

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    Пара Су-27 та пара МіГ-29 пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту - Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною
    Пара Су-27 та пара МіГ-29 пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту
    Фото: командування повітряних сил ЗСУ

    Пара стратегічних бомбардувальників США перетнула повітряний простір України

    Українські винищувачі вперше супроводили американські стратегічні бомбардувальників ВПС США під час перельоту над територією України.

    Про це у Facebook повідомляє командування повітряних сил ЗСУ

    «Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських повітряних сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що перед цим бомбардувальники супроводжували польські пілоти, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер «для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу».

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    Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною
    Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною
    Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною

    Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.

    До слова, раніше США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски.

    Польща США ЗСУ НАТО авіація літак Україна
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