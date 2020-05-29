Винищувачі ЗСУ вперше супроводжували бомбардувальники США над Україною



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Пара Су-27 та пара МіГ-29 пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту Фото: командування повітряних сил ЗСУ

Пара стратегічних бомбардувальників США перетнула повітряний простір України

Українські винищувачі вперше супроводили американські стратегічні бомбардувальників ВПС США під час перельоту над територією України.

Про це у Facebook повідомляє командування повітряних сил ЗСУ

«Зранку 29 травня пара стратегічних бомбардувальників ВПС США B-1B Lancer перетнула повітряний простір України. Винищувачі українських повітряних сил – пара Су-27 та пара МіГ-29, пришикувались до американських літаків та здійснили їх супровід по заданому маршруту», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед цим бомбардувальники супроводжували польські пілоти, а сам захід із повітряного патрулювання має плановий характер «для досягнення взаємосумісництва країн НАТО та ключових партнерів Альянсу».

Бомбардувальники ВПС США B-1B Lancer вилетіли з американської авіабази Елсворд, перелетіли через Атлантику, територію кількох європейських країн у тому числі Республіки Польща та України.

До слова, раніше США перехопили російські літаки-розвідники біля Аляски.