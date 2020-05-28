Boeing відновить після авіакатастроф виробництво лайнерів 737 MAX
Компанія здійснила ряд заходів для підвищення безпеки цієї моделі літака
Компанія Boeing відновить виробництво лайнерів 737 MAX, що раніше призупинила через дві авіакатастрофи, пов'язані з цим повітряним судном. Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті компанії.
Зазначається, що компанія здійснила ряд заходів для підвищення безпеки і створення комфорту цієї моделі літака.
«Літаки будуються з більш низькою швидкістю, ніж планувалося на старті програми, оскільки компанія реалізує понад десяток ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки на робочому місці і якості продукції», - йдеться в повідомленні.
За оцінками експертів, ліквідація проблем, пов'язаних з цією моделлю судна, обійдуться компанії-виробнику майже в $19 млрд. Ця сума пов'язана не тільки з витратами на удосконалення літака, але і на компенсації родичам жертв катастроф.
Нагадаємо, за останні роки у світі відбулися дві авіакатастрофи за участю Boeing 737 MAX. У жовтні 2018 року літак компанії Lion Air розбився в Індонезії, загинули 189 осіб. У березні 2019 лайнер Ethiopian Airlines розбився, коли летів до столиці Кенії Найробі. Жертвами аварії стали 149 пасажирів і вісім членів екіпажу.
Як повідомлялося на початку квітня цього року, виробник авіаційної техніки Boeing призупинив виробництво на своїх об'єктах в американському місті Рідлі в штаті Пенсільванія в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Також Boeing пообіцяв до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 25%.