Boeing відновить після авіакатастроф виробництво лайнерів 737 MAX



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За оцінками експертів, ліквідація проблем, пов'язаних з цією моделлю судна, обійдуться компанії-виробнику майже в $19 млрд

Компанія здійснила ряд заходів для підвищення безпеки цієї моделі літака

Компанія Boeing відновить виробництво лайнерів 737 MAX, що раніше призупинила через дві авіакатастрофи, пов'язані з цим повітряним судном. Про це йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті компанії.

Зазначається, що компанія здійснила ряд заходів для підвищення безпеки і створення комфорту цієї моделі літака.

«Літаки будуються з більш низькою швидкістю, ніж планувалося на старті програми, оскільки компанія реалізує понад десяток ініціатив, спрямованих на підвищення безпеки на робочому місці і якості продукції», - йдеться в повідомленні.

За оцінками експертів, ліквідація проблем, пов'язаних з цією моделлю судна, обійдуться компанії-виробнику майже в $19 млрд. Ця сума пов'язана не тільки з витратами на удосконалення літака, але і на компенсації родичам жертв катастроф.

Нагадаємо, за останні роки у світі відбулися дві авіакатастрофи за участю Boeing 737 MAX. У жовтні 2018 року літак компанії Lion Air розбився в Індонезії, загинули 189 осіб. У березні 2019 лайнер Ethiopian Airlines розбився, коли летів до столиці Кенії Найробі. Жертвами аварії стали 149 пасажирів і вісім членів екіпажу.

Як повідомлялося на початку квітня цього року, виробник авіаційної техніки Boeing призупинив виробництво на своїх об'єктах в американському місті Рідлі в штаті Пенсільванія в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

Також Boeing пообіцяв до 2025 року скоротити викиди парникових газів на 25%.