Виробники горілки посварились за пляшку та етикетку. АМКУ оголосив, хто правий

Одного виробника горілки оштрафували майже на пів мільйона гривень

Виробник «Хлібної сльози» поскаржився Антимонопольному комітету на виробника горілки «Петриківська»

Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» на понад 493 тисяч гривень за використання для своєї продукції оформлення упаковки, схожої на ту, яку використовують їхні конкуренти з ТОВ «Стронгдрінк».

Рішення було прийнято під час засідання комітету АМКУ, повідомляє пресслужба відомства.

Отже, дії ТОВ «АКБ Дніпро» були визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Історія конфлікту наступна: до Антимонопольного комітету України звернувся виробник горілчаної продукції «Хлібна сльоза» щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в діях ТОВ «АКБ Дніпро», які під час виробництва та реалізації своєї горілчаної продукції «Петриківська» використовували схоже оформлення упаковки.

У рамках дослідження було підтверджено, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» використало оформлення упаковки вже популярної на ринку горілчаної продукції, не маючи для цього відповідних підстав. Схожість оформлення упаковки підтвердило і опитування споживачів.

Зрештоюкомітет визнав, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» без дозволу ТОВ «Стронгдрінк» використало оформлення упаковки, що в сукупності включає в себе пляшку, пробку, емблему, етикетку, контретикетку, і яке є схожим на оформлення упаковки алкогольної продукції «Хлібна сльоза».

Окрім штрафу, АМКУ зобов’язав ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» припинити використання без дозволу ТОВ «Стронгдрінк» схожого оформлення упаковки.



