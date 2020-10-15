Антимонопольний комітет оштрафував Ідея Банк на 4 млн грн за оманливу рекламу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час перевірки виявилося, що рекламна інформація Ідея Банк далека від реальності

Реклама інформували українців про видачу кредитів під «0%» та про «розпродаж» кредитів зі знижкою -50%

Антимонопольний комітет оштрафував ПАТ «Ідея Банк» на 4 млн грн за поширення неправдивої інформації під час рекламної кампанії. Відповідне рішення було прийняте адміністративною колегією АМКУ.

Комітет встановив, що Ідея Банк на постійній основі поширював різними каналами рекламу своїх акційних пропозицій:

«Ідеальна 30» – щодня ідеальний кредит під повний 0%,

«Чорна п’ятниця» – ціни навпіл-50% розпродаж кредитів.

Листівки, плакати, сітілайти, банери на сайтах та сторінки друкованих видань інформували українців про видачу кредитів під «0%» та про «розпродаж» кредитів зі знижкою -50%, що є одним із основних факторів, який може вплинути на вибір споживачем цих послуг.

В АМКУ зазначають, під час перевірки виявилося, що рекламна інформація далека від реальності, адже відсоткова ставка за кредитами становить 0,001% річних, а клієнту потрібно окремо платити щомісячні комісії за обслуговування, за відкриття пакету послуг та обов’язковий страховий внесок.

Ідея Банк у рекламі також не вказав максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит.

«Ця інформація є обов’язковою для оприлюднення, і вона могла значною мірою вплинути на наміри потенційних клієнтів отримати кредит. Такі дії цілком могли призвести до отримання неправомірних переваг перед іншими учасниками ринку», - зазначає АМКУ.

Опитування потенційних споживачів банківських послуг підтвердило, що рекламна кампанія Ідея Банку не інформує їх про будь-які додаткові плати та комісії при отриманні кредиту, викликає зацікавлення та спонукає до оформлення кредитів саме у цьому банку.

Банки-конкуренти наголосили, що фінустанови зобов’язані в інформації про кредити вказувати всі витрати на отримання кредиту та подальші витрати на його повернення включно з нарахованими відсотками та комісіями.

Антимонопольний комітет визнав, що Ідея Банк вчинив порушення, передбачене статтею 151 закону «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді повідомлення неправдивих та неповних відомостей у рекламних оголошеннях щодо видачі кредитів і оштрафував банк на 4 млн грн.

До відома, у грудні 2019 року польський Getin Holding S.A. заявив про наміри продати український Idea Bank інвестиційній компанії Dragon Capital.

Після цього Getin Holding оголосив про продаж 100% акцій українського Ідея Банку групі компаній Dragon Capital майже за 1,4 млрд грн ($58,5 млн), що складає близько 1,6 капіталу.

Планувалося, що передача частки в Ідея Банку Україна буде здійснена до 31 травня 2020 року.

Однак у червні стало відомо, що сторони розірвали договір і Getin Holding відмовився продавати банк. Сторони не змогли протягом встановленого терміну узгодити ціну продажу Ідея Банку.

Також до цього часу Getin Holding не отримав жодної інформації про затвердження угоди Національним банком, що «було однією з умов переходу права власності на акції в Ідея Банку».

Нагадаємо, власника польського Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди. Міністерство юстиції Польщі подало клопотання про арешт мажоритарного власника та голови наглядової ради Idea Bank Лешека Чарнецького.