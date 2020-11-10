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    За фальсифікацію вершкового масла Антимонопольний комітет оштрафував п'ятьох виробників

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    Згідно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир - За фальсифікацію вершкового масла Антимонопольний комітет оштрафував п'ятьох виробників
    Згідно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир

    Виробники продавали «солодковершкове масло», яке мало у складі немолочні і рослинні жири

    Антимонопольний комітет України наклав штрафи на загальну суму 30 млн. грн. на п'ятьох виробників молочної продукції за використання назви «солодковершкове масло» на продуктах, що містять немолочні і рослинні жири.

    Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

    Відзначається, що згідно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло повинно містити в своєму складі виключно молочний жир. Будь-які інші домішки - такі, як рослинний жир - відразу позбавляють продукт назви «вершкове масло». В ході розслідування комітетом було виявлено низку недобросовісних виробників, які виробляли суміші з невідомими складовими і при цьому називали продукт «маслом». У деяких випадках вміст немолочних і рослинних жирів досягав 90-100%. Така продукція, крім продажу в магазинах і на оптових ринках, поставлялася через систему державних закупівель у школи, дитсадки, інтернати, лікарні.

    Використовуючи назву «солодковершкове масло» на продукції, що містить немолочні і рослинні жири, виробники поширювали інформацію, яка вводить в оману споживачів. Крім того, це могло надати їм неправомірні конкурентні переваги. А все це є порушенням закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Тому 10 листопада, рішеннями АМКУ були накладені штрафи на наступних недобросовісних виробників:

    • ТОВ «Богодухівський молокозавод» (Харківська обл.) - 20,6 млн. грн;
    • ТОВ «Малороганський молочний завод» (Харківська обл.) - 4,4 млн. грн;
    • ТОВ «Гайсинський молокозавод» (Вінницька обл.) - 3,6 млн.грн;
    • ТОВ «Симол» (Київська обл.) - 1 млн. грн.

    Крім того, 4 листопада 2020 року комітетом було прийнято рішення щодо ТОВ «Інтер-Мол» (місто Дніпро), яке здійснювало аналогічні дії. Цій компанії доведеться заплатити в бюджет 968 тис. грн.

    В АМКУ відзначають, що зараз вже завершується розгляд справ щодо інших виробників молочних продуктів, і порушники будуть притягнуті до відповідальності за порушення конкурентного законодавства.

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