Вища кваліфкомісія суддів спрацювала дуже добре під час добору в Антикорупційний суд - спецпредставник Генсека РЄ



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Спецпредставник Генерального секретаря Ради Європи Режі Брійя зауважив, що судова реформа в Україні є безпрецедентною

Представник Ради Європи Режі Брійя наголосив, що дуже важливо продовжувати судову реформу в Україні в тому ключі, який зараз є

Призначення суддів Вищого антикорупційного суду - це визначна подія, і Рада Європи підтримала та підтримує прагнення України у створенні цього суду.

Про це заявив Спеціальний представник Генерального секретаря Ради Європи Режі Брійя 11 квітня після прийняття присяги суддями Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Вища кваліфікаційна комісія суддів України спрацювала дуже добре під час відбору кандидатів до цього суду. Ми цінуємо їх роботу та роботу міжнародних експертів, які їм допомагали», - сказав Брійя.

Представник Ради Європи наголосив, що дуже важливо продовжувати судову реформу в тому ключі, який зараз є.

Брійя додав, що судова реформа в Україні є безпрецедентною, її визнає та підтримує міжнародна спільнота. «Створення нових установ - це дійсно важливий результат. Зокрема, нещодавно був створений Верховний Суд. Він якісно розглядає дуже багато питань. І я сподіваюсь, що найближчим часом Антикорупційний суд розпочне розгляд справ», - зазначив представник Генерального секретаря Ради Європи.

Він сподівається, що реформа буде продовжуватись, адже Рада Європи має намір і надалі допомагати у цьому напрямку.

Нагадаємо, 11 квітня президент Петро Порошенко підписав Укази, якими призначив на посади 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, які були обрані під час прозорого конкурсу, що тривав з серпня 2018 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та рекомендовані до призначення Вищою радою правосуддя.

Створення Вищого антикорупційного суду було однією із важливих складових судової реформи, яка відбувається в Україні. Відтепер 38 суддів Вищого антикорупційного суду приступають до виконання обов'язків в абсолютно новому суді. Серед них - судді, науковці, адвокати.

Вищий антикорупційний суд має запрацювати вже до початку літа. До нього перейдуть усі справи щодо топ-корупціонерів, навіть ті, що вже розглядаються у звичайних судах.