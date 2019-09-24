Вища рада правосуддя обрала нового голову



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Новим головою Вищої ради правосуддя став Андрій Овсієнко

За кандидатуру Андрія Овсієнка на посаду голови проголосувало 12 членів Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя обрала нового голову, яким став Андрій Овсієнко.

Про це 24 вересня повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

«Згідно із протоколом лічильної комісії з виборів голови Вищої ради правосуддя від 24 вересня, за результатами таємного голосування за кандидатуру Андрія Овсієнка на посаду голови проголосувало 12 членів Вищої ради правосуддя, що становить більше половини від конституційного складу ВРП», - говориться у повідомленні.

Овсієнко подякував колегам за високу довіру. «Я надзвичайно ціную ті відносини, які склалися в нашому колективі з точки зору і професійності, і людяності, і довіри, яку ми висловлюємо один одному, приймаючи ті чи інші рішення», – наголосив він.

До слова, суддя апеляційного суду Волинської області Андрій Овсієнко 15 березня 2017 року обраний членом Вищої ради правосуддя XIV позачерговим з’їздом суддів України та склав присягу члена ВРП, включений до складу Третьої Дисциплінарної палати ВРП, з 14 травня 2019 року – Секретар Третьої Дисциплінарної палати ВРП.