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    Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного Суду

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    <p>6 серпня відбулося засідання Вищої ради правосуддя</p> - Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного Суду

    6 серпня відбулося засідання Вищої ради правосуддя

    Судді подали заяви про звільнення у відставку

    Вища рада правосуддя 6 серпня звільнила чотирьох суддів у зв’язку з поданням ними заяв про звільнення у відставку. Серед них - двоє суддів Верховного Суду.

    Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

    Зазначається, що на засіданні Вищої ради правосуддя 6 серпня розглянуто матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

    Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

    • Дмитренка Миколу Івановича – з посади судді апеляційного суду Черкаської області;
    • Ковтюк Єлизавету Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;
    • Охрімчук Людмилу Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;
    • Флоряк Дарію Василівну – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

    Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скасував указип'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

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