Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного Суду
6 серпня відбулося засідання Вищої ради правосуддя
Судді подали заяви про звільнення у відставку
Вища рада правосуддя 6 серпня звільнила чотирьох суддів у зв’язку з поданням ними заяв про звільнення у відставку. Серед них - двоє суддів Верховного Суду.
Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.
Зазначається, що на засіданні Вищої ради правосуддя 6 серпня розглянуто матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.
Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:
- Дмитренка Миколу Івановича – з посади судді апеляційного суду Черкаської області;
- Ковтюк Єлизавету Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;
- Охрімчук Людмилу Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;
- Флоряк Дарію Василівну – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.
Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скасував указип'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.