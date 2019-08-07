Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного Суду



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6 серпня відбулося засідання Вищої ради правосуддя

Судді подали заяви про звільнення у відставку

Вища рада правосуддя 6 серпня звільнила чотирьох суддів у зв’язку з поданням ними заяв про звільнення у відставку. Серед них - двоє суддів Верховного Суду.

Про це повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що на засіданні Вищої ради правосуддя 6 серпня розглянуто матеріали щодо звільнення чотирьох суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку:

Дмитренка Миколу Івановича – з посади судді апеляційного суду Черкаської області;

Ковтюк Єлизавету Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;

Охрімчук Людмилу Іванівну – з посади судді Верховного Суду України;

Флоряк Дарію Василівну – з посади судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський скасував указип'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя Михайла Ісакова та Андрія Василенка.