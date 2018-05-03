Високий суд Лондона відхилив апеляцію компанії Ахметова у справі «Укртелекому»

У компанії СКМ «розчаровані» сьогоднішнім рішенням Високого суду

3 травня Високий суд Лондона відхилив заяву компанії SCM Financial Overseas Limited про направлення на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду справи щодо продажу «Укртелекому». Про це повідомили в прес-службі СКМ. В компанії уточнили, що заява була подана на процесуальних підставах, і сьогоднішнє рішення не



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Фото: texty.org.ua Рінат Ахметов

У компанії СКМ «розчаровані» сьогоднішнім рішенням Високого суду

3 травня Високий суд Лондона відхилив заяву компанії SCM Financial Overseas Limited про направлення на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду справи щодо продажу «Укртелекому».

Про це повідомили в прес-службі СКМ.

В компанії уточнили, що заява була подана на процесуальних підставах, і сьогоднішнє рішення не вплине на законність претензій СКМ до кіпрської компанії Raga, що на даний момент розглядаються.

«У даному рішенні вказується, що Арбітражний суд (LCIA) не врахував «потенційно дуже важливих доказів» у ході розгляду яких результат справи й рішення арбітражу могли бути іншими», - йдеться у повідомленні групи.

У компанії пояснили, що оскарження арбітражного рішення СКМ у Високому суді Лондону базувалося на тому, що Арбітражний суд мусив відкласти розгляд справи до того часу, доки не завершаться судові розгляди в Україні, що дало би можливість врахувати й розглянути всі наявні факти з цієї справи.

«Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Високого суду, але це не означає, що арбітраж LCIA зробив правильний висновок у своєму рішенні проти СКМ. Як відзначив суддя, сьогоднішнє рішення зводиться виключно до процесуального питання. Наша боротьба за справедливість за тлі невиправданих дій з боку Raga не завершена — ми повинні активно відстоювати свою позицію», - прокоментував результат справи директор з міжнародних відносин і зв'язків з інвесторами СКМ Джок Мендоза-Вілсон.

Нагадаємо, суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав СКМ Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за «Укртелеком».

Раніше повідомлялося, що Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму 820 млн доларів у справі «Укртелекому».

Згодом компанія Ахметова оскаржила рішення суду про заморожування $820 млн активів.

До слова, у квітні Печерський районний суд зняв арешт з 92,8% акцій «Укртелекому» за позовом Фонду держмайна України.