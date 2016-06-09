Незаконне виведення капіталу з Росії прискорилося: рахунок йде на мільярди

Російська Держдума придумала, як законодавчо обмежити можливості для незаконного виведення капіталу з РФ

Заборгованість нерезидентів РФ перед резидентами на 1 грудня 2017 року склала 125 млрд доларів, неповернені позики становлять 35 млрд доларів. Про це повідомив на засіданні комітету Держдуми РФ з фінансового ринку заступник голови центрального банку РФ Дмитро Скобєлкін. «Видача позик резидентами нерезидентам і неповернення зростає …



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Російська Держдума придумала, як законодавчо обмежити можливості для незаконного виведення капіталу з РФ

Заборгованість нерезидентів РФ перед резидентами на 1 грудня 2017 року склала 125 млрд доларів, неповернені позики становлять 35 млрд доларів. Про це повідомив на засіданні комітету Держдуми РФ з фінансового ринку заступник голови центрального банку РФ Дмитро Скобєлкін.

«Видача позик резидентами нерезидентам і неповернення зростає … Неповернена сума дорівнює 35 млрд доларів і вона росте, за попередній квартал вона зросла на 2,9 млрд доларів. Як показує практика, ці гроші виводяться не в якості реальної господарської діяльності як позики, а це один з каналів виведення непорядних доходів», - цитує Скобєлкіна «Інтерфакс».

Зараз у Росії відсутня відповідальність для компаній, які видають позики за кордон, що потім не повертаються. Проте на фінансовому комітеті обговорили поправки до законодавства, які встановлять вимогу для таких компаній повертати такі кредити. У першому читанні вони були схвалені Держдумою ще у січні 2016 року, але були вороже сприйняті російськими державними корпораціями, зокрема «Роснафтою».

Нагадаємо, зовнішній борг РФ за підсумками минулого року виріс на 2,9% і досяг на 1 січня 2018 року 529,1 млрд доларів. Така оцінка наводиться в матеріалах Банку Росії (центрального банку РФ – ред.).