Зовнішній борг Росії збільшився до 529 мільярдів доларів

За рік борг зріс на 2,9%

Зовнішній борг РФ за підсумками минулого року виріс на 2,9% і досяг на 1 січня 2018 року 529,1 млрд доларів. Така оцінка наводиться в матеріалах Банку Росії (центрального банку РФ – ред.). «Зовнішній борг Російської Федерації за станом на 1 січня 2018 року, за попередньою оцінкою Банку Росії, склав 529,1 млрд доларів, у порівнянні з



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За рік борг зріс на 2,9%

Зовнішній борг РФ за підсумками минулого року виріс на 2,9% і досяг на 1 січня 2018 року 529,1 млрд доларів. Така оцінка наводиться в матеріалах Банку Росії (центрального банку РФ – ред.).

«Зовнішній борг Російської Федерації за станом на 1 січня 2018 року, за попередньою оцінкою Банку Росії, склав 529,1 млрд доларів, у порівнянні з початком 2017 року він збільшився на 15,0 млрд доларів США, або на 2,9%», - вказується в матеріалах Центробанку РФ.

Як пояснив російський регулятор, «зростання зовнішньої заборгованості було обумовлене придбанням іноземними інвесторами суверенних боргових цінних паперів, номінованих в російських рублях, а також залученням боргового фінансування від зарубіжних пов'язаних структур російських компаній».

«Зовнішня заборгованість банків, навпаки, зменшилася до мінімального за останнє десятиліття рівня», - підкреслюється в повідомленні центробанку РФ.

Нагадаємо, директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила про те, що економіка України може прискорити зростання на 4% в рік при умові, що влада продовжить реформи у найважливіших напрямках.

Джерело: Росбалт