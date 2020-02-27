Війна на Донбасі: загинув український військовий, ще один отримав поранення



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Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

Від початку поточної доби, 27 лютого, в районі проведення Операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з забороненого мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід супротивник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме поблизу населеного пункту Новомихайлівка і поруч з Красногорівкою.

Також три обстрілу були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ - двічі неподалік Новотошківського і поруч з Оріхове.

«Сьогодні, 27 лютого, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 лютого, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український військовий і постраждали ще двоє бійців ООС.