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    Бойовики на Донбасі поширюють фейки про бійців ООС, – розвідка

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    Бойовики на Донбасі поширюють фейки про бійців ООС, – розвідка

    Дії російських пропагандистів спрямовані на дискредитацію українських захисників

    Російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

    У розвідці зазначають, що такі дії російських пропагандистів спрямовані на дискредитацію українських захисників.

    «Водночас російськими пропагандистами активізовано розповсюдження фейкових повідомлень зі звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації наших захисників», – йдеться у повідомленні.

    Також, за даними розвідки, командування російських окупаційних військ підтримує високий рівень напруженості в ОРДЛО. Зокрема, зростає кількість обстрілів позицій Об’єднаних сил для провокування вогню у відповідь, окупантами здійснюється демонстративне переміщення озброєння і військової техніки з тилових районів у райони передових позицій.

    Зазначимо, з початку доби на Донбасі утримується режим тиші. Хоча до цього, 26 лютого, в результаті обстрілів бойовиків загинув один і постраждали двоє українських військовослужбовців.

    розвідка бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Операція Об’єднаних сил озброєння
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