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    Влада Мілана заборонила прокат електросамокатів

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    <p>На прокат електросамокатів у Мілані наклали заборону</p> - Влада Мілана заборонила прокат електросамокатів

    На прокат електросамокатів у Мілані наклали заборону

    Обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання самокатів

    У Мілані ввели заборону на діяльність компаній, які надають електросамокати на прокат, повідомляють європейські ЗМІ.

    За їхньою інформацією, такі обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання цих самокатів.

    В Італії на початку червня було прийнято розпорядження, яке дозволяє їзду на електросамокатах у пішохідних зонах, по велодоріжках, а також у зонах, де дозволена швидкість не перевищує 30 км / год. Однак водночас воно вимагає, щоб кожні окремі комуни встановлювали свої правила.

    У кінці липня влада Мілана почала тестувати нові заходи, які дозволяють їздити на самокатах зі швидкістю до 6 км / год у пішохідних зонах, але забороняють їзду на них по тротуарах.

    Широку популярність електросамокати отримали в Європі в останні кілька років. Однак їхнє використання все частіше призводить до травмування людей.

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