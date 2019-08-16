Влада Мілана заборонила прокат електросамокатів
На прокат електросамокатів у Мілані наклали заборону
Обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання самокатівУ Мілані ввели заборону на діяльність компаній, які надають електросамокати на прокат, повідомляють європейські ЗМІ.
За їхньою інформацією, такі обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання цих самокатів.
В Італії на початку червня було прийнято розпорядження, яке дозволяє їзду на електросамокатах у пішохідних зонах, по велодоріжках, а також у зонах, де дозволена швидкість не перевищує 30 км / год. Однак водночас воно вимагає, щоб кожні окремі комуни встановлювали свої правила.
У кінці липня влада Мілана почала тестувати нові заходи, які дозволяють їздити на самокатах зі швидкістю до 6 км / год у пішохідних зонах, але забороняють їзду на них по тротуарах.
Широку популярність електросамокати отримали в Європі в останні кілька років. Однак їхнє використання все частіше призводить до травмування людей.