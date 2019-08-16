Влада Мілана заборонила прокат електросамокатів



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На прокат електросамокатів у Мілані наклали заборону

Обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання самокатів

У Мілані ввели заборону на діяльність компаній, які надають електросамокати на прокат, повідомляють європейські ЗМІ.

За їхньою інформацією, такі обмеження будуть діяти до того часу, поки в Італії не будуть вироблені чіткі правила використання цих самокатів.

В Італії на початку червня було прийнято розпорядження, яке дозволяє їзду на електросамокатах у пішохідних зонах, по велодоріжках, а також у зонах, де дозволена швидкість не перевищує 30 км / год. Однак водночас воно вимагає, щоб кожні окремі комуни встановлювали свої правила.

У кінці липня влада Мілана почала тестувати нові заходи, які дозволяють їздити на самокатах зі швидкістю до 6 км / год у пішохідних зонах, але забороняють їзду на них по тротуарах.

Широку популярність електросамокати отримали в Європі в останні кілька років. Однак їхнє використання все частіше призводить до травмування людей.